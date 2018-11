Scuole sarde. Mancano i direttori amministrativi

Fratelli d’Italia: “La Regione si attivi per una soluzione. Subito il concorso”

Di: Redazione Sardegna Live

“In Sardegna mancano i direttori amministrativi e diversi istituti sono al collasso. La Regione si attivi con il Ministero per trovare una rapida soluzione”.

Lo chiedono i consiglieri regionali Paolo Truzzu e Gianni Lampis, firmatari assieme ai colleghi del centrodestra di una mozione che impegna il presidente Pigliaru e l’assessore Dessena.

“In Sardegna risultano sprovvisti di direttori amministrativi (gli ex segretari scolastici) almeno 7 istituti, tra cui, anche alcune scuole storiche e di rilievo: l’Istituto agrario Duca degli Abruzzi e il Liceo artistico Foiso Fois, nonché l’Istituto comprensivo Randaccio, Tuveri, Don Milani”, segnala Truzzu. “L’assenza di tali figure costituisce non solo un ostacolo al corretto funzionamento amministrativo degli Istituti, ma influisce negativamente anche sulla qualità dell’offerta didattica e della formazione degli alunni, giacché, tra le altre cose, non è possibile ad esempio provvedere al pagamento degli stipendi dei docenti supplenti”.

“È perciò necessario, da un lato, muoversi nei confronti del Ministero perché si acceleri la procedura di reclutamento del personale attraverso un concorso pubblico –spiega Lampis – dall’altro è fondamentale intervenire con misure eccezionali per garantire la piena operatività degli istituti scolastici sardi, anche attraverso un provvedimento legislativo d’urgenza, a valere in via del tutto straordinaria fino all’espletamento delle operazioni di reclutamento”.

“Chiediamo che Pigliaru e l’assessore Dessena si impegnino a sollecitare il Ministro dell’istruzione per l’indizione del concorso pubblico, come previsto alla legge di bilancio 2018, e ad attuare ogni misura straordinaria che possa garantire la piena operatività degli istituti scolastici e garantire, altresì, il corretto svolgimento dell’attività didattica per tutti gli studenti”, concludono Lampis e Truzzu.