Vaccini antinfluenzali, al Binaghi due ambulatori per anziani e adulti a rischio

L’Ats Assl Cagliari ha attivato le iniziative per fronteggiare efficacemente l’epidemia influenzale, secondo le indicazioni del Ministero della Salute e dell'Assessorato Regionale

Il servizio di Igiene e Sanità Pubblica, per decongestionare le attese e favorire la vaccinazione, soprattutto tra le categorie più a rischio, ha messo a disposizione due ambulatori all’ospedale Binaghi, presso l’ex centro Trapianti, per le vaccinazioni antinfluenzali appositamente dedicati ad anziani e adulti a rischio.

I due ambulatori, che saranno operativi da lunedì 19 novembre, saranno aperti tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30. I minori a rischi potranno essere vaccinati negli ambulatori del Servizio di Igiene e Sanità pubblica negli stessi orari del calendario per l' infanzia e adolescenza. (per il dettaglio https://www.aslcagliari.it/argomenti/vacinazioni )

Il vaccino

La vaccinazione è il mezzo più efficace e sicuro per prevenire l’influenza e ridurne le complicanze. Poiché i virus dell’influenza cambiano spesso, la vaccinazione va ripetuta ogni anno. La vaccinazione antinfluenzale è offerta in modo gratuito alle persone che rientrano nelle categorie a rischio di complicanze. Il vaccino antinfluenzale è comunque indicato per tutti i soggetti che desiderino evitare la malattia influenzale e che non abbiano specifiche controindicazioni, sentito il parere del proprio medico.

A chi è rivolto

Il vaccino antinfluenzale è indicato per tutte le persone che desiderino evitare la malattia influenzale e non abbiano specifiche controindicazioni. Tuttavia, in accordo con gli obiettivi della pianificazione sanitaria nazionale e con il perseguimento degli obiettivi specifici del programma di immunizzazione contro l'influenza, la vaccinazione viene offerta attivamente e gratuitamente alle persone che, per le loro condizioni personali, corrono un maggior rischio di andare incontro a complicanze nel caso contraggano l'influenza.

La vaccinazione antinfluenzale è raccomandata a:

1. Soggetti di età pari o superiore a 65 anni

2. Bambini di età superiore ai 6 mesi, ragazzi e adulti fino a 65 anni affetti da malattie che aumentano il rischio di complicanze da influenza:

• malattie croniche a carico dell'apparato respiratorio (inclusa l’asma, la displasia broncopolmonare, la fibrosi cistica e la broncopatia cronico ostruttiva (BPCO)

• malattie dell’apparato cardio-circolatorio, comprese le cardiopatie congenite e acquisite

• diabete mellito e altre malattie metaboliche (inclusi gli obesi con BMI >30)

• insufficienza renale/surrenale cronica e malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie

• tumori e malattie congenite o acquisite che comportino carente produzione di anticorpi, immunosoppressione indotta da farmaci o da HIV

• malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinale

• patologie per le quali sono programmati importanti interventi chirurgici

• patologie associate a un aumentato rischio di aspirazione delle secrezioni respiratorie (ad es. malattie neuromuscolari) e epatopatie croniche

3. Bambini e adolescenti in trattamento a lungo termine con acido acetilsalicilico, a rischio di Sindrome di Reye in caso di infezione influenzale

4. Donne che all’inizio della stagione epidemica si trovino nel II e III trimestre di gravidanza

5. Individui di qualunque età ricoverati presso strutture per lungodegenti

6. Medici e personale sanitario di assistenza

7. Familiari e contatti di soggetti ad alto rischio

8. Soggetti addetti a servizi pubblici di primario interesse collettivo e categorie di lavoratori

9. Personale che, per motivi di lavoro, è a contatto con animali che potrebbero costituire fonte di infezione da virus influenzali non umani

10. Donatori di sangue

Le persone che decidono di vaccinarsi contro l’influenza stagionale, per varie motivazioni (timore della malattia, viaggi, lavoro ecc.), possono acquistare il vaccino stagionale presso le farmacie.

Per ulteriori informazioni

