Calasetta avrà un nuovo waterfront

Viabilità, parcheggi, aree verdi e passeggiata ciclopedonale

Di: Ansa

Nuovo volto per il waterfront di Calasetta. Approvato in giunta il progetto di potenziamento del porticciolo. Una svolta per confermare la vocazione marittima e turistica del centro della costa sud ovest dell'isola, fondamentale punto di raccordo anche con San Pietro. Un modo per superare i problemi del passato: viabilità, mancanza di aree pedonali e pochi spazi verdi. Con il progetto, finanziato da un milione di euro erogati nel 2012 dalla Regione, tante novità. "Anzitutto una nuova viabilità con un piano di parcheggi razionalizzato - specifica il sindaco Antonio Vigo - poi la realizzazione di un'ampia passeggiata sul mare, la creazione di oltre 6000 metri quadrati di aree verdi e il completamento di servizi nei punti di attracco". Dal punto in cui sorge l'edificio "Ex Sicapi" (dove sorgerà una nuova rotatoria) alla "Punta Paese" - estremità portuali dell'approdo - il nuovo waterfront manterrà il tipico andamento semicircolare. A lavori finiti, avrà una strada a due corsie lunga circa 500 metri (che collega le estremità suddette) e larga 7,50 metri (con corsie da 3 metri ciascuna e gli spazi restanti per l'accesso ai parcheggi); l'intervento richiederà la pavimentazione di 6400 metri quadrati di strade. Sul versante parcheggi, il progetto prevede 100 stalli.

Tra gli aspetti più innovativi, concepiti a misura di cittadino, la creazione di una fascia ciclopedonale: realizzata sulla banchina che costeggia il mare, risulterà riservata al transito di pedoni e ciclisti, in un'area rigorosamente separata dal traffico veicolare.

Il piano approvato include la realizzazione di numerose aree verdi (oltre 6000 metri quadrati), all'interno delle quali saranno collocate tre piazzole destinate all'installazione di strutture di servizio (come attività commerciali, di somministrazione di cibi e bevande). Ora si partirà con la procedura per l'assegnazione dei lavori: stando alle previsioni degli esperti che hanno stilato il progetto definitivo, i lavori richiederanno circa 240 giorni.

Foto Ansa