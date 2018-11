Miniera di Olmedo: Piras incontra i Sindacati e i lavoratori

Nei prossimi giorni previsto un nuovo incontro insieme all’Assessorato al Lavoro

Di: Antonio Caria

La vicenda che riguarda la miniera di Olmedo e i lavoratori impiegati nel sito estrattivo, attualmente non in attività, è stata esaminata oggi 14 novembre a Cagliari in un incontro convocato dall’assessora dell’Industria, Maria Grazia Piras.

Un tavolo al quale hanno partecipato anche i Sindacati, una delegazione dei lavoratori, rappresentanti della società IGEA e il Sindaco di Olmedo Toni Faedda.

La Piras ha reso noto che, alla scadenza (5 novembre) dell’avviso di procedura di evidenza pubblica per il conferimento della concessione di coltivazione del giacimento di bauxite nella miniera, non è stata presentata nessuna offerta

Nonostante il bando sia andato deserto precisa l’Assessorato, «C’è ancora la possibilità che soggetti imprenditoriali interessati alla concessione possano presentare le istanze. Questa possibilità sarà esaminata quanto prima con gli uffici regionali competenti».

L’assessora ha ricordato che nella prossima manovra finanziaria è previsto un nuovo stanziamento di risorse per garantire la gestione della miniera, in termini di sicurezza e sorveglianza, al momento affidata a IGEA che dal maggio scorso utilizza una buona parte dei lavoratori del sito.

Inoltre, nei prossimi giorni, sarà convocato un nuovo incontro, al quale sarà invitato anche l’Assessorato del Lavoro, per approfondire i diversi temi e verificare anche le opportunità degli strumenti offerti da Lavoras.