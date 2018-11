Sorpreso a spacciare hashish al porto, gambiano 19enne in manette

I poliziotti della Mobile hanno intercettato il giovane nei pressi dell’area portuale di via Roma

Di: Alessandro Congia

La Polizia di Stato, nell’ambito dell’intensificazione dei mirati servizi di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, ha tratto in arresto Muhammed Keita,19enne, gambiano, con precedenti di polizia, per il reato di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti.

Gli equipaggi del “Gruppo Falchi” della squadra Mobile, coordinati dal dirigente Marco Basile, anche a seguito di numerose segnalazioni da parte dei residenti ed esercenti che indicavano un’intensa attività di spaccio di sostanze stupefacenti e reati predatori messi in atto da parte di cittadini nordafricani in particolare nel quartiere Marina, nella via Roma e nei parcheggi ubicati all’interno dell’area portuale, hanno eseguito un servizio di osservazione nei pressi della fermata dell’autobus di Via Roma, notando tre stranieri che con fare circospetto, vi stazionavano da lungo tempo.

Infatti, verso le ore 10.40 uno dei tre giovani, poi identificato per Muhammed Keita, è stato avvicinato da un uomo, che gli ha chiesto qualcosa. Il giovane, dopo aver attraversato la strada, si è diretto verso l’area portuale dove, dopo aver rovistato in una fioriera, prelevava un involucro, si riavvicinava alla fermata dell’autobus e lo consegnava all’uomo che lo attendeva in strada, ricevendo in cambio una banconota da 20 euro.

L’acquirente, seguito dagli operatori sino al Largo Carlo Felice, è stato raggiunto e trovato in possesso di 4 stecche di hashish per un peso di circa tre grammi. Keita è stato controllato e trovato in possesso di ulteriori 4 dosi di hashish del peso di circa 3 grammi e della somma di 35 euro, suddivisa in banconote di vario taglio.