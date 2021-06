Tamponamento lungo la SS 131 Dcn: ferita una donna

La prima auto per cause in corso di accertamento si è ribaltata sulla carreggiata.

Di: Redazione Sardegna Live

Incidente stradale sulla SS 131 DCN, al Km 80,700, all’altezza della località “Monte Pizzinnu”, in direzione Siniscola.

Intorno alle 18:00 una squadra dei Vigili del Fuoco di Nuoro è intervenuta a seguito di un tamponamento a catena verificatosi fra tre autovetture. La prima auto per cause in corso di accertamento si è ribaltata sulla carreggiata. Le auto che seguivano hanno rallentato provocando il tamponamento fra di esse.

Una donna ha riportato delle contusioni per le quali è stato disposto il suo trasferimento all’ospedale di Nuoro.

Oltre ai vigili del fuoco sono intervenuti i Carabinieri di Siniscola e una pattuglia della polizia stradale. Sul posto anche l’Anas e il servizio sanitario del 118.