Via alle iscrizioni per il Festival Canoro del Monteacuto, un ricco montepremi per le voci più belle

Un grande evento di musica e spettacolo aperto a chiunque abbia la passione per il canto

Di: Redazione Sardegna Live

Sono aperte le iscrizioni per la prima edizione del Festival Canoro del Monteacuto "Sa Oghe", in programma a Pattada sabato 8 dicembre.

L'evento è proposto nell'ambito della manifestazione Siendas de Idda dall'Associazione Culturale "S'Alvéschida" in collaborazione con l'amministrazione comunale di Pattada. L'intento della manifestazione è quello di valorizzare e inserire giovani talenti nel mondo della musica e dello spettacolo. Il concorso per voci nuove è aperto a tutti i generi musicali ed a tutti i cantanti, solisti o gruppi, con residenza in Sardegna, con lo scopo di scoprire e promuovere autori, artisti, voci e volti nuovi nell'ambito della musica leggera e popolare.

I premi in palio in denaro costituiscono un incentivo al proseguimento dello studio. Il concorso è aperto a tutti i residenti in Sardegna a partire dai 12 anni compiuti. Per partecipare al Festival canoro occorrerà inviare brevi cenni sulla biografia, sul genere e sul percorso musicale dell’artista o dell’aspirante tale all'indirizzo mail canpatt@tiscali.it

La documentazione richiesta dovrà pervenire entro la data del 25 novembre 2018, pena l’esclusione dal concorso.

Nella serata dell’8 dicembre gli artisti dovranno esibirsi in almeno 2 canzoni (è consigliato prepararne almeno 3). I cantanti e i gruppi potranno esibirsi accompagnati dalla base musicale che forniranno agli organizzatori, oppure da strumenti musicali.

Nella serata di esibizione, i concorrenti saranno giudicati da una commissione artistica qualificata.

In palio 500 Euro per l'esibizione migliore. Verranno premiati anche il secondo e il terzo classificato.