Padria e le Cortes Apertas: organizzata una gita a Fonni per il 9 dicembre

Entro il 3 dicembre le adesioni. I non residenti saranno ammessi con riserva

Di: Antonio Caria

L’Amministrazione comunale di Padria guidata dal Sindaco Alessandro Mura ha promosso per domenica 9 dicembre una gita a Fonni nell’ambito dell’edizione 2018 di “Autunno in Barbagia-Cortes Apertas”.

Il centro barbaricino è, sicuramente, tra le mete più visitate, specie per ammirare i presepi allestiti per le vie del paese, oltre che le tante bellezze naturali, archeologiche e monumentali. Come specificato dal Comune, l’Amministrazione Mura si farà carico di trasporto mentre quelle per la ristorazione a carico degli utenti.

Gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio dei Servizi sociali entro il 3 dicembre all’Ufficio dei Servizi sociali, per compilare il modulo di adesioni. I non residenti saranno ammessi con riserva.