Due quartieri senz'acqua a Cagliari per un tubo rotto

Guasto in via Milano, stop erogazione a Bonaria e Marina

Di: Ansa

Le squadre di Abbanoa sono a lavoro in via Milano a Cagliari per riparare un improvviso guasto che si è verificato sulla condotta che alimenta i quartieri di Bonaria e Marina. La rottura ha riguardato una vecchia tubatura in ghisa grigia del diametro di 300 millimetri. I tecnici del Gestore sono intervenuti nell'immediato nell'isolamento del tratto di rete interessato. Sono state effettuate innanzitutto le manovre per vuotare la tubatura lesionata e avviare l'intervento di riparazione.

Fino al completamento dei lavori, previsto tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio, sarà necessario sospendere l'erogazione nella parte del quartiere di Bonaria in prossimità della rottura e nella zona alta del rione della Marina.