Patto dei comuni per la parità di genere e contro la violenza sulle donne: Ploaghe delibera l’adesione

Carlo Sotgiu: «Necessario condurre politiche integrate per ridurre le disparità fra uomini e donne»

Di: Antonio Caria

Con l’ultima deliberazione di Giunta, l'amministrazione comunale di Ploaghe guidata dal sindaco Carlo Sotgiu ha aderito al “Patto dei comuni per la parità di genere e contro la violenza sulle donne”.

L’obiettivo dell’iniziativa, lanciata lo scorso 8 marzo nella “giornata internazionale della donna” in cui quattordici grandi comuni - italiani, città metropolitane in testa, hanno sottoscritto e lanciato un patto con 11 punti programmatici, ha come obiettivi il sostegno all'emancipazione femminile e la costruzione di una società più equa, che permetta a tutte le persone, indipendentemente dal genere, di sviluppare talenti e potenzialità in egual misura, lontano dai pregiudizi e dagli stereotipi di genere

Un documento aperto alla partecipazione di tutti i comuni d’Italia, in maniera tale da trovare una sinergia tra amministrazioni diverse per promuovere azioni che per garantire pari opportunità in ogni ambito della vita sociale, lavorativa, educativa e rafforzi la lotta ai pregiudizi di genere e possa fare la differenza nella vita delle persone anche sui temi della parità e della prevenzione e della lotta alla violenza di genere.

«Anche il Comune di Ploaghe ha voluto aderire al documento – ha commentato l'assessora per le pari opportunità Maria Grazia Medde-.Un gesto simbolico che si unisce alle attività che ogni anno l'amministrazione comunale mette in campo sul fronte della parità di genere».

Messaggio condiviso dal sindaco Carlo Sotgiu: «È necessario condurre politiche integrate per ridurre le disparità fra uomini e donne, così come indicato nel documento e sancito nella Convenzione di Istanbul».