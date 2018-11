Fortza Paris: “Alla riunione di coalizione un programma autonomista per una Sardegna forte”

Tra i partiti e coalizioni proseguono le grandi manovre in previsione delle regionali previste per febbraio 2019

Di: Alessandro Congia

Da oggi, Fortza Paris fa parte ufficialmente dell’alleanza autonomista, civica e di centrodestra riunita stamattina a Illorai per definire la composizione delle forze che costituiranno il cartello che si presenterà alle prossime Elezioni Regionali. Il presidente del partito Gianfranco Scalas e una delegazione del partito, hanno posto in evidenza la necessità che nel programma dell’alleanza vengano inserite le priorità che Fortza Paris ha sempre portato avanti.

"Fortza Paris ha partecipato alla riunione della coalizione civica, autonomista e di centrodestra, spiega Gianfranco Scalas ed abbiamo portato a questo tavolo i punti più significativi del nostro programma, perché crediamo che per cambiare la Sardegna occorra impegnarsi per ottenere una piena Continuità Territoriale, la Zona Franca, infrastrutture e lavoro.

Dare in poche parole piena attuazione allo Statuto Sardo. Crediamo che in questo momento una coalizione che ha l’ambizione di guidare la Sardegna debba concentrarsi su proposte e programmi prima ancora che su nomi e poltrone, perché i Sardi chiedono discontinuità, coraggio e serietà da chi li Governerà. Siamo sicuri, continua Scalas, che il profilo del candidato Governatore debba uscire da un percorso condiviso di partecipazione e di ascolto dei territori, perché il presidente dovranno indicarlo i Sardi in piena discontinuità col le fallimentari Giunte che ci hanno guidato in questi anni”.