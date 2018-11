Coordinamento controlli e contrasto all’evasione: firmato il protocollo d’intesa

«Mettiamo in atto un punto importante del programma e un impegno preso con il mondo turistico»

Di: Antonio Caria

Gli uffici di Porta Terra hanno ospitato la firma di un protocollo d’intesa tra il Comune di Alghero ed il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Sassari ai fini del coordinamento dei controlli sostanziali della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazioni sociali agevolate, e per lo scambio di informazioni in materia di accertamento su attività ricettive soggette ad imposta di soggiorno e in materia di contrasto all’evasione e alle frodi fiscali.

L’obiettivo è quello di svolgere azioni di prevenzione e controllo negli ambiti dell’emergenza abitativa e sulla piena legittimità di quanti detengono abitazioni di edilizia residenziale pubblica, dall’altra favorire interventi ispettivi sul mercato della ricettività parallelo a quello ufficiale.

La firma di oggi, alla presenza alla presenza del Sindaco Mario Bruno e del Colonnello Giuseppe Cavallaro, è il frutto della collaborazione tra istituzioni e segue i buoni risultati dell’intesa del 2015.

«È una questione di equità fiscale e sociale, mettiamo in atto un punto importante del programma e un impegno preso con il mondo turistico che fa della ricettività di qualità un​ fiore all’occhiello della Riviera del Corallo» ha dichiarato il primo cittadino, ripercorrendo le tappe di quello che oggi è il Sistema Integrato dell’Ospitalità del Comune di Alghero, un progetto interamente finanziato dai proventi dell’Imposta di Soggiorno che punta con una serie di azioni e promozioni a qualificare sul mercato le imprese regolari, incentivando l’emersione del sommerso.

«Il rinnovo del protocollo tra la Guardia di Finanza ed il Comune di Alghero – ha detto il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Sassari Cavallaro – si inserisce nel solco di quelle iniziative di sinergia tra le istituzioni pubbliche finalizzate a rafforzare i rapporti di cooperazione e di scambio d’informazioni, favorendo, in un’ottica di efficienza, efficacia ed economicità dell’attività fiscale, controlli sempre più mirati, coerentemente con il percorso tracciato ed incentivato negli ultimi anni dall’Autorità di Governo».