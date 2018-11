Impresa 4.0: al via il ciclo di incontri

Il 14 e 15 novembre tappe a Sassari e Nuoro

Di: Antonio Caria

Partirà nelle giornate di mercoledì 14 e giovedì 15 novembre il Road Show del DIH Sardegna, il Digital Innovation Hub costituito da Sardegna Ricerche, Confindustria Sardegna, Unioncamere Sardegna, Confcommercio Sardegna, Università di Sassari, Università di Cagliari, Confindustria Digitale, con il sostegno dell’Assessorato regionale della Programmazione.

L’obiettivo è quello di aiutare le piccole e medie imprese, i professionisti e gli operatori dei territori a cogliere le opportunità offerte dai processi di trasformazione digitale, trasferimento tecnologico e innovazione, usufruendo delle incentivazioni di Impresa 4.0.

Nel corso degli incontri saranno approfonditi numerosi temi di interesse strategico per la trasformazione digitale delle imprese: blockchain e smart contract, sensoristica, automotive, manutenzione predittiva e digitalizzazione della sicurezza, big data analytics e data lake, contabilità avanzata, artificial intelligence, progettazione modulare, precision farming, modellistica ecologica, cyber security, virtualizzazione, recommender system, smart farming e agritech, automazione e ict, agrifood e digitalizzazione 4.0 nell’agricoltura di precisione.

le tappe saranno a Sassari (14 novembre dalle alle 15.00 nell’Aula Magna di piazza Università) e a Nuoro (15 novembre dalle 9.30 presso il Make in Nuoro FabLab in via Paoli 2). Ulteriori tappe sono previste il 21 a Oristano e il 22 novembre a Cagliari.