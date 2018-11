Mercato civico, sotto ‘accusa’ la puzza di fritto. Sorgia: “Tra i banchi del pesce situazione assurda”

Il consigliere comunale del Gruppo Misto, Alessandro Sorgia punta il dito sulla mancata manutenzione delle cappe di aspirazione: “Grasso che cola dalle pareti”

Di: Alessandro Congia

Il mercato civico di San Benedetto risulta essere la più grande vetrina del pesce d'Europa, meta di tanti cittadini cagliaritani, dell'area metropolitana, e di turisti che ogni anno visitano il capoluogo cagliaritano.

Al mercato del pesce vengono effettuate foto e riprese filmate da parte di registi canadesi e giapponesi che successivamente vengono trasmesse nei canali televisivi tematici delle proprie nazioni: “Tutto ciò contrasta con quanto succede in particolare nel box destinato alla vendita diretta del pesce fritto – ribatte il consigliere Sorgia - a causa della cappa di aspirazione, che a vista sembrerebbe non in condizioni ottimali di manutenzione, è visibile la presenza di grassi che grondano dalle pareti e dalla inefficienza dell'aspirazione. L'aria durante la friggitura è irrespirabile, con forti lamentele da parte sia dell'utenza presente che degli altri operatori e non rappresenta un bel biglietto da visita per l’intero mercato cittadino. C’è la presenza di un lavabo che non viene utilizzato o per mancanza dell'acqua corrente o per altri inspiegabili motivi, una situazione assurda – accusa Alessandro Sorgia – per questo ho presentato un’interrogazione al sindaco Massimo Zedda affinchè si attivi con urgenza con i propri organi di vigilanza e con il supporto del Servizio di Igiene Pubblica della ASSL Cagliari - ATS Sardegna, per effettuare i relativi controlli igienico sanitari, per ricondurre tutte le attività presenti, all'interno dei parametri previsti dalla norma, per il prestigio che il mercato civico rappresenta per la città di Cagliari, e per il controllo e il rispetto e la tutela della salute”.