La “Biblioteca Janas” al day hospital Oncologico

L’apertura è in programma venerdì 16 novembre al terzo piano di Malattie infettive

Di: Antonio Caria

Oltre 800 volumi che potranno essere utilizzati da tutti gli utenti che accedono al day hospital Oncologico dell'Aou di Sassari. È questo l’ampio patrimonio librario dell “Biblioteca Janas” che sarà aperta ufficialmente venerdì 16 novembre alle 10.30 nel nuovo DH Oncologico, situato al terzo piano dell'edificio di Malattie infettive, in viale San Pietro 35 B.

La realizzazione della biblioteca rappresenta la fase conclusiva dell'iniziativa “Un libro in dono al Day hospital Oncologico di Sassari”, che il gruppo “Donne libere in lotta per il diritto alla salute” ha portato avanti tra febbraio e marzo di quest'anno.

«Vogliamo ringraziare tutte le persone che così numerose hanno aderito all'iniziativa non solo da Sassari, ma da tutta la Sardegna – hanno sottolineato le rappresentanti del gruppo – e che, generosamente, hanno donato tantissimi libri».

Un valido supporto al progetto è arrivato dalle librerie di Sassari Azuni, Dessì, Koinè, Max88, Messaggerie Sarde, Giunti Sassari e librerie Giumar e Cose di Carta di Siniscola. «Con il loro supporto – aggiungono – hanno effettuato uno sconto speciale sull'acquisto dei libri destinati all'iniziativa e hanno dato la disponibilità come punto di raccolta dei libri, non solo nuovi ma anche donati da privati e in ottimo stato».

All'appello hanno risposto anche il Comune di Tissi e la biblioteca del Comune di Ploaghe che hanno contribuito con proprie donazioni di libri e come centri di raccolta.

«Siamo lieti che questa iniziativa abbia ottenuto questa grande risposta da parte della cittadinanza – ha fatto presente la direzione aziendale dell'Aou di Sassari -. Abbiamo deciso di sostenerla sin da subito perché siamo convinti che dall'ascolto delle associazioni e dei volontari, spesso vicini agli utenti e in grado di percepire le loro esigenze, possano nascere sinergie in grado di raggiungere obiettivi comuni: come quello di rendere migliore l'esperienza dei pazienti in ospedale».

«Chiunque desiderasse – questo l’appello delle organizzatrici – può contribuire a incrementare il fondo della "Biblioteca Janas" donando un libro direttamente al DH Oncologico».

All’inaugurazione prenderanno parte le rappresentanti del gruppo “Donne libere in lotta per il diritto alla salute”, il direttore generale dell'Aou Antonio D'Urso, il direttore sanitario aziendale Nicolò Orrù e il direttore dell'Oncologia dell'Aou di Sassari Antonio Pazzola.

All'incontro sono stati invitati anche i primi cittadini e gli assessori competenti dei Comuni di Ploaghe e Tissi. L'invito è stato esteso anche alle librerie cittadine e di Siniscola che hanno contribuito fattivamente all'iniziativa.