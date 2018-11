Nuovo episodio di violenza a Sassari: 58enne preso a sprangate al volto in strada

Di: Redazione Sardegna Live

Ennesimo episodio di violenza per le strade di Sassari. Secondo quanto riportato da La Nuova Sardegna, un 58enne sarebbe stato aggredito con violenza in via Istria, nel rione Prunizzedda.

"Se sono vivo e posso raccontare quello che mi è successo - racconta la vittima - è solo per una questione di pochissimi centimetri, se mi avessero colpito appena più su, in mezzo alla fronte, molto probabilmente mi avrebbero ammazzato".

L'uomo avrebbe infatti ricevuto un colpo tra il naso e lo zigomo e per questo si è salvato. L'episodio risalirebbe a sabato scorso, poco dopo le 23, quando il 58enne stava rientrando a piedi verso il Monte.

L'uomo, un operatore sanitario attualmente disoccupato, aveva mangiato una pizza e si stava dirigendo verso il viadotto per poi raggiungere la sua abitazione. In quel momento una violenta sprangata l'ha raggiunto al volto causandogli la perdita dei sensi. Secondo quanto ricostruito dall'uomo, ad aggredirlo potrebbero essere stati due giovani che aveva visto poco prima con la coda dell'occhio dall'altra parte della strada.

Si è risvegliato in un terreno incolto accanto ad alcuni cassonetti, con il volto ricoperto di sangue. Poco dopo si è reso conto che i suoi aggressori gli avevano sottratto 20 euro dal borsello che portava a tracolla.