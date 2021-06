Quartu. Investite mamma e figlia di 4 anni: sono gravi

Alla guida dell'auto una 19enne

Di: Redazione Sardegna Live

È successo intorno a mezzanotte e mezza. Una 37enne casalinga di Quartu Sant’Elena, mentre attraversava a piedi via Fiume con la figlia di 4 anni, nei pressi delle strisce pedonali, per cause in corso di accertamento, è stata investita da una Volkswagen Polo, condotta da una studentessa di 19enne.

Le due sono state trasportati in codice rosso all’ospedale Brotzu di Cagliari, non sarebbero in pericolo di vita. I documenti di guida e circolazione dell’investitrice sono risultati essere regolari, hanno fatto sapere i Carabinieri.

La giovane conducente, sottoposta ad accertamento con etilometro dai carabinieri intervenuti, è risultata essere positiva con un tasso di 0,80 g/l. La patente di guida le è stata ritirata dai militari mentre l’auto è stata sequestrata e affidata al proprietario, ovvero il padre. La ragazza è stata denunciata per guida in stato di ebbrezza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, nonché alla Prefettura per gli aspetti inerenti alla patente.

I rilievi stradali a seguito del sinistro e tutti gli accertamenti nell’immediatezza dell’evento sono stati svolti dalla Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Quartu Sant’Elena. L’art.590 bis del codice penale recentemente modificato in materia d’infortunistica stradale prevede che: “Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica cagioni per colpa a taluno una lesione personale, è punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime”.