Furto d’auto a San Michele, la Polizia arresta una 33enne pregiudicata

L’intervento è degli equipaggi della squadra Volante

Di: Alessandro Congia

La Polizia di Stato ha tratto in arresto Federica Formicola, 33enne pregiudicata, responsabile dei reati di furto, resistenza minacce e oltraggio a pubblico Ufficiale. Gli agenti sono intervenuti dopo una telefonata al 113 che chiedeva l’intervento della Polizia per un furto d’auto nella Via Scornigiani, zona colle San Michele.

Il Centro Operativo ha inviato un equipaggio della squadra Volante che ha accertato che, circa un’ora prima, qualcuno si era introdotto nell’appartamento della richiedente e aveva sottratto un mazzo di chiavi di casa e le chiavi dell’autovettura di sua proprietà. La donna, una volta uscita, si accorgeva che la sua auto non era più presente in strada; nel contempo veniva avvicinata da una giovane, a lei sconosciuta, che le riferiva che le era stata portata via da un carro attrezzi. Un vicino di casa riferiva alla vittima di aver notato la giovane sconosciuta avvicinarsi alla sua auto, aprirla con una chiave e poi allontanarsi in tutta fretta.

I poliziotti, raccolte le descrizioni somatiche e di abbigliamento dell’autrice del furto, si sono posti alla ricerca del mezzo e della giovane, rinvenendo poco dopo l’auto nella Via Ubaldo da Paganello, regolarmente parcheggiata e chiusa a chiave. Da un rapido accertamento gli Agenti sono risaliti alla dimora della giovane e, giunti all’interno l’hanno rintracciata ed identificata per Federica Formicola. In cucina, sul tavolo, è stato rinvenuto il mazzo di chiavi, mentre le chiavi dell’autovettura sono state trovate dai poliziotti nel giardino, sotto la finestra della cucina stessa.

La ragazza, invitata a salire sull’auto di servizio, si è scagliata contro gli operatori opponendo una forte resistenza, urlando frasi ed epiteti oltraggiosi e minacciosi e, con non poca fatica, è stata messa in sicurezza.