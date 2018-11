La Nobento tra “Le Fonti Awards”

La cerimonia si è tenuta ieri al Palazzo della Borsa Italiana di Milano

Di: Antonio Caria

C’è anche la Nobento di Alghero nell’elenco dei premiati a “Le Fonti Awards” che si è tenuta ieri presso il Palazzo della Borsa Italiana di Milano.

Aritirare il premio per l’azienda leader nell'industria 4.0 con sede operativa e amministrativa nella zona industriale di San Marco, Andrea Alessandrini, alla presenza del sindaco Mario Bruno.

«Andrea, ancora complimenti – ha dichiarato il primo cittadino algherese-. È stato un piacere e un onore condividere un bellissimo momento che premia la tua professionalità e il tuo lavoro infaticabile, con stile e competenza, per la Nobento e per la nostra terra. Col tuo esempio, con l’esempio della Nobento dite ai sardi, agli algheresi, ai giovani in particolare: “ce la potete fare, anche qui, anche da un’Isola ad essere grandi imprese innovative che danno lavoro”. E' questo il modello da replicare – ha concluso –, anche per la responsabilità sociale, il coinvolgimento e la valorizzazione delle risorse umane. Perché i rapporti, le relazioni tra le persone, me lo insegni, che si facciamo infissi, che si faccia tutt'altro, è la prima cosa. Grazie ancora».