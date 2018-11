Torino Film Festival: “Ovunque Proteggimi” nella sezione “Festa Mobile”

Il secondo lungometraggio di Bonifacio Angius sarà presentato in prima mondiale nella selezione ufficiale della rassegna torinese

Di: Antonio Caria

Importante vetrina per “Ovunque Proteggimi”: il secondo lungometraggio del regista Bonifacio Angius sarà infatti presentato, in prima mondiale, all’interno della selezione ufficiale della trentaseiesima edizione del Torino Film Festival, per la sezione “Festa mobile”, in programma dal 23 novembre al 1° dicembre.

Il film (produzione Ascent Film), con Alessandro Gazale, Francesca Niedda e Antonio Angius, è prodotto da Andrea Paris eMatteo Rovere, uscirà in sala a partire dal 29 novembre.

La storia di due vite, quelle di Alessandro e Francesca. Inutile fermarli dopo il loro incontro: la loro è la forza di quei deboli la cui malinconia è superata solo dall’enorme speranza per un futuro migliore.