Spacciava marijuana a Sassari, nei guai 23enne gambiano

Il richiedente asilo è stato arrestato dalla Squadra mobile

Di: Redazione Sardegna Live

Un richiedente asilo 23enne, originario del Gambia, è stato arrestato dalla Squadra mobile di Sassari per spaccio di stupefacenti.

Nel corso di un controllo nel centro storico, gli agenti lo hanno trovato in possesso di 24 grammi di marijuana, confezionata in dosi e già pronta alla vendita, insieme a 210 euro ritenuti provento della sua attività, mentre effettuavano un controllo nel centro storico.

La polizia ha fermato il giovane in via Duomo dopo che, alla vista degli agenti, aveva tentato di disfarsi di alcune bustine, nascondendole in una finestra del primo piano di un palazzo.

Accompagnato in questura, il 23enne è stato sottoposto a perquisizione e trovato in possesso di altro stupefacente. Un ulteriore quantitativo è stato ritrovato nascosto nel letto che occupa in un centro di accoglienza.

Oggi è prevista l'udienza per la convalida dell'arresto.