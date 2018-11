Cade in acqua a causa di un malore, pescatore in codice rosso

Il giovane trasportato al Brotzu in elisoccorso

Di: Redazione Sardegna Live

Un pescatore ha accusato un malore ed è caduto nelle acque di Marceddì rischiando di annegare.

L'incidente è avvenuto questa mattina e ha avuto come protagonista un pescatore di 20 anni di Genuri, di rientro da una battuta di pesca nel porticciolo di Marceddì, a Terralba.

Il giovane era sul molo quando si è sentito male e, dopo aver perso conoscenza, è caduto in mare.

Alcuni suoi colleghi suono subito intervenuti riportandolo sulla terra ferma e chiamando i soccorsi.

Sul posto è intervenuta un'equipe medica del 118. Il medico di turno ha chiesto l'intervento dell'elisoccorso che ha trasferito il 20enne all'ospedale Brotzu di Cagliari in codice rosso. Ricoverato in rianimazione, non sarebbe in pericolo di vita.