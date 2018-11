Maxi tamponamento con 4 feriti

Chiusa per due ore la circonvallazione per la statale 131

Di: Redazione Sardegna Live

Un maxi tamponamento alle prime luci del mattino nella SS 131 Dir all’altezza del chilometro 4 in direzione Cagliari / asse mediano. Nello scontro sono rimasti coinvolti otto veicoli con ingenti danni. Quattro i feriti, non gravi ma trasportati in codice giallo ai pronto soccorso degli spedali cittadini.

Per poter provvedere al soccorso dei feriti, ai rilievi di legge e alla rimozione delle auto coinvolte è stato necessario chiudere l’arteria per oltre due ore.

Sul posto, oltre agli equipaggi del 118 con 4 ambulanze, sono intervenute anche due squadre dell’Anas, la Polizia Municipale di Cagliari e i Vigili del Fuoco.