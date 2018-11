Partito il Giro dell'Isola in bici per l'ambiente

La Sardegna è la seconda destinazione di questo ideale "giro d'Italia" in chiave ambientalista

Di: Ansa

Promuovere la partecipazione attiva dei cittadini nei processi di salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente e diffondere la cultura della tutela delle biodiversità nei siti della Rete Natura 2000. È l'obiettivo di "Life Sic2Sic", progetto itinerante che ieri è partito da Porto Torres alla volta di Alghero, dove si concluderà la prima tappa dell'iniziativa che coinvolge un gruppo di ciclisti ricercatori. Sono stati proprio loro, ieri mattina, i protagonisti della speciale lezione di educazione ambientale rivolta ai giovanissimi allievi del primo istituto comprensivo della città turritana. All'incontro hanno preso parte anche diverse classi della scuola elementare.

"Siamo onorati che il gruppo abbia scelto Porto Torres per iniziare il percorso in Sardegna", commenta il sindaco Cinquestelle Sean Wheeler. In tutto le Regioni italiane coinvolte dal tour di "Life Sic2Sic" sono sette. La Sardegna è la seconda destinazione di questo ideale "giro d'Italia" in chiave ambientalista. Dopo Alghero i ciclisti attraverseranno tutta l'isola, tempo permettendo, fino ad arrivare a Cagliari.

Porto Torres fa parte di Rete Natura. "Attraverso questa organizzazione si tenta di promuovere le aree da tutelare e di creare consapevolezza - spiega Wheeler - Proprio per diffondere l'importanza della tutela della biodiversità e per educare i cittadini di domani, abbiamo deciso di coinvolgere in questa attività i bambini delle scuole portotorresi". "Ricordatevi sempre di amare il vostro prossimo, e quindi anche il vostro territorio, rispettando elementi come acqua e terra - ha detto il sindaco rivolto agli alunni - in questo modo avremo sicuramente un futuro con meno problemi ambientali".