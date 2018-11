Protesta a Carbonia, tre giorni senza autobus

Stop tratta Bacu Abis, per gli studenti difficile arrivare a scuola

Di: Ansa

Tre giorni senza autobus tra Bacu Abis e Carbonia e la sindaca della città sulcitana, Paola Massidda, ha preso carta e penna e ha scritto ai vertici dell'Arst, e per conoscenza al presidente della Regione Francesco Pigliaru, all'assessore regionale ai Trasporti e al Prefetto di Cagliari, per denunciare "l'interruzione del servizio" verificatasi il 30 e 31 ottobre e oggi, 5 novembre.

"Le modalità di cancellazione del servizio sono gravi ed inaccettabili poichè avvenute senza preavviso, costringendo i ragazzi di Bacu Abis a organizzarsi in proprio per raggiungere la scuola - scrive su Facebook la prima cittadina - Ho chiesto un immediato ripristino del servizio e, ove Arst non fosse in condizione con mezzi propri, un servizio sostitutivo".

"Questa lettera, prima di una serie di iniziative che ho intenzione di mettere in campo, va nella direzione di rivendicare, con forza se necessario - annuncia - il diritto ad avere garantito e puntuale il servizio di trasporto da e per Carbonia, mezzi dignitosi per tutti gli studenti della città e del territorio".