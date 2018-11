Incubo e pericoli in Viale San Vincenzo. Sorgia:"Chiediamo l'intervento del Sindaco"

Il Viale è da anni teatro di incidenti anche mortali

Di: Redazione Sardegna Live

In una interrogazione rivolta al Sindaco, venerdì 2 novembre, il Consigliere Comunale del Gruppo Misto Alessandro Sorgia ha messo in risalto i punti e i problemi di Viale San Vincenzo a Cagliari, per portarli davanti al Sindaco e trovare una soluzione a un problema che persiste da anni.

Sorgia spiega come Viale San Vincenzo sia un lungo rettilineo di circa un chilometro, con una leggera curva cieca e con un’alta densità di traffico anche ad alta velocità. Negli anni è stata teatro di numerosi incidente, purtroppo anche di carattere mortale, come quello dello scorso anno di un uomo investito mentre attraversava sulle strisce pedonali da una macchina a forte velocità, o quello di qualche giorno fa che ha visto un’auto rovesciarsi su se stessa e sbattere rovinosamente su dei veicoli in sosta.

I cittadini che abitano lungo il Viale o nelle vie limitrofe sono preoccupati ed infastiditi da quello che ormai da anni è un pericolo quotidiano, dove attraversare la strada o frequentare i Giardini Pubblici sta diventando quasi impossibile anche per il fatto che alcuni automobilisti e motociclisti utilizzano il Viale come pista per le loro gare di velocità, e spesso sono spettatori di veicoli o moto lanciati ad alta velocità che perdono il controllo del proprio mezzo, mettendo a repentaglio la propria incolumità e quella di passanti e altri conducenti.

Attraverso delle petizioni gli abitanti della zona si sono lamentati, ma non hanno mai avuto un riscontro.

Il Consigliere Alessandro Sorgia chiede di interrogare il Sindaco di Cagliari affinchè ponga rimedio senza ulteriore indugio alla situazione evidenziata nella sua interrogazione, con iniziative atte al rispetto dei limiti di velocità vigenti nelle vie indicate, da parte di automobilisti e motociclisti, al fine della riduzione della velocità e del rallentamento del traffico, per una maggiore sicurezza di tutti i cittadini, come la possibilità di prevedere il posizionamento di apposito autovelox o delle strisce pedonali rialzate.