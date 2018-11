Elezioni regionali, si accende la campagna elettorale nei territori interni

Ecco due nomi ormai certi del "toto-consigliere" per le prossime regionali del 2019

Di: Alessandro Congia

Pare ormai certo che le elezioni regionali si terranno a febbraio, presumibilmente domenica 24, ed oltre al toto governatore incomincia a farsi interessante anche la corsa dei candidati a consigliere regionale nei territori. Tra i più attivi la Trexenta, Parteolla, Sarcidano e Gerrei, tanta la pretattica, ma anche le prime candidature ufficiali e probabili.

La prima candidatura ufficiale è quella di Claudia Ghiani, 36 anni, libero professionista, residente a Guasila, volto nuovo del Movimento 5 Stelle sul territorio, forte delle 55 preferenze ottenute alle regionarie grilline dell’agosto scorso.

Anche nel centro-destra altra candidatura ormai certa, si tratta del sindaco di Barrali Fausto Piga, 38 anni, geometra, uscito allo scoperto qualche giorno fa sui social. Appare però quasi scontato che Piga e Ghiani non saranno i soli della partita, molto probabile che lo scenario possa essere simile a quello di cinque anni fa, quando a sfidarsi nei territori furono diversi primi cittadini, mai come in questo periodo corteggiati dai partiti.