Servizio civile, fenomeno in crescita

Sono 932 i giovani coinvolti, 195 progetti per ultimo bando

Di: Ansa

Un bambino in India che prova da solo - e sotto la pioggia - a spingere un enorme tronco che blocca il traffico e impedisce ai coetanei di andare a scuola e ai grandi di raggiungere il posto di lavoro. Sembra impossibile.

Ma poi arrivano altri bambini ad aiutarlo. E finalmente anche gli adulti scendono dalle auto. Tutti insieme riescono a rimuovere l'ostacolo. È uno dei filmati proposti alle ultime classi di alcune scuole cagliaritane nel corso del seminario "Servizio Civile Universale - Una scelta cambia la vita. Tua e degli altri", giornata promossa dall'assessorato regionale del Lavoro.

Il messaggio è rivolto a giovani tra i 18 e i 29 anni.

Nell'Isola, tra l'anno in corso e il prossimo, sono 932 i volontari impegnati per 12 mesi in progetti nei settori assistenza, protezione civile, ambiente, patrimonio artistico e culturale, educazione e promozione culturale, con un assegno mensile di 433,80 euro. Il Servizio civile è un fenomeno in crescita: per il bando 2018 - 2019 sono pervenuti 195 progetti.

Quelli selezionati sono 176, un numero superiore rispetto agli anni precedenti. Anche il numero dei volontari è aumentato rispetto allo scorso anno di circa 200 unità. Nel 2015 i progetti ammessi erano stati stati 133 (su 278 istruiti) per 610 giovani coinvolti. L'anno successivo erano stati impegnati 544 volontari per 93 progetti approvati (su 179 pervenuti) e nel 2017 il numero dei giovani era invece salito a 740 per 145 progetti ammessi (su 250 pervenuti).

Nel frattempo è stato pubblicato il nuovo bando per il 2019 - 2020 (con scadenza l'11 gennaio 2019). Altra novità per il prossimo biennio è il potenziamento del servizio civile universale, con l'impegno di fondi regionali pari a 550 mila euro. Saranno finanziati interventi mediante progetti della durata di otto mesi con l'impiego di ulteriori 137 volontari, in aggiunta ai ragazzi che saranno coinvolti, nel biennio 2019 - 2020, nei progetti finanziati con i fondi del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.