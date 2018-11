Gabriele Doro ricevuto dal Sindaco Nicola Sanna

L’atleta della Lions club gareggerà ai campionati mondiali di lotta Under 23

Di: Antonio Caria

Sabato 3 novembre il Sindaco di Sassari Nicola Sanna ha ricevuto a Palazzo Ducale l’atleta turritano della Polisportiva Lions Club Sassari, Gabriele Doro, accompagnato dal suo istruttore Claudio Bortolu.

Il quattro volte campione italiano disputerà i campionati mondiali di lotta Under 23 in programma a Bucarest.

«I giovani sportivi, di qualsiasi disciplina, che portano il nome di Sassari in giro per il mondo – ha detto il primo cittadino – sono motivo d’orgoglio per la città tutta. A Gabriele Doro, che ha mostrato fin qui passione e tenacia, vanno i complimenti miei e dell’assessora alle Politiche sportive Alba Canu, che non ha potuto essere presente, per i risultati raggiunti e un in bocca al lupo per la nuova sfida che sta per affrontare».