Sennori ha una nuova farmacia: da domani al servizio del paese

Ieri la cerimonia d’inaugurazione

Di: Antonio Caria

Da ieri 3 novembre Sennori ha una nuova farmacia. La nuova struttura è stata inaugurata sabato pomeriggio dal sindaco, Nicola Sassu, alla presenza delle autorità civili militari e religiose del paese.

La Farmacia “Santa Vittoria”, di proprietà della dottoressa Loredana Chessa, aprirà i battenti domani 5 novembre, in via Santa Vittoria 15, di fronte al cimitero e rappresenterà un servizio molto atteso e gradito dai cittadini.

Oltre al consueto servizio di vendita dei farmaci, la Farmacia avrà un angolo per i piccini, una sala beauty per la cura del corpo, una per la cosmesi e una sezione dedicata alla veterinaria. In occasione dell’inaugurazione dei locali la proprietà ha voluto omaggiare il paese allestendo due vetrine con l’abito tradizionale di Sennori e i con alcuni prodotti tipici locali.