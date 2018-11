Picchia un ambulante per rubargli il cellulare, algerino in manette

L’intervento è dei militari della Radiomobile Carabinieri

Di: Alessandro Congia

Ancora reati predatori in città, nella notte Hamdi Rigada, 39 anni, algerino, senza fissa dimora, è stato ammanettato dai Carabinieri del Norm Radiomobile della compagnia di Cagliari in flagranza di reato per rapina: attualmente è rinchiuso in camera di sicurezza a Villanova a disposizione del pm di turno.

L’extracomunitario, senza fissa dimora, ha aggredito un ambulante in piazza Savoia per portargli via il cellulare. La vittima, un 42enne originario del Bangladesh, è stata soccorsa e trasportata all'ospedale Marino con ferite guaribili in venti giorni di cure.