Tromba d'aria fra Siniscola e Budoni, momenti di paura in Baronia

Traliccio in strada e danni a una stazione di servizio

Di: Redazione Sardegna Live

Momenti di Paura in Baronia, spazzata da una violenta tromba d'aria attorno alle 20 di ieri, 3 novembre, fra Siniscola e Budoni.

Il vento ha divelto diversi alberi che hanno rallentato il traffico sulla SS 131 Dcn in entrambe le direzioni. In particolare, all'uscita di Posada, un traliccio di alta tensione si riverso sulla strada.

Per tutta la notte lo svincolo è rimasto chiuso per consentire la sua rimozione e la messa in sicurezza da parte del personale Enel e dei Vigili del fuoco. Al km 113, in direzione Olbia, il vento ha spazzato via la tettoia dell'area di servizio dell'Agip senza tuttavia interessare le colonnine di erogazione.

Il vento ha interessato inoltre la SS 389 var con numerosi arbusti riversi sulla strada. Nessun ferito ma forti disagi per la circolazione.