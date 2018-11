Nuova fase del progetto sulla videosorveglianza: lunedì 5 novembre incontro a PromoCamera

L’Assessore Spanu incontrerà i Sindaci e i cittadini alle 10.30

Di: Antonio Caria

Si terrà lunedì 5 novembre alle 10.30, nella sala convegni di PromoCamera in via Predda Niedda 18 a Sassari, un incontro sulla nuova fase del progetto per la realizzazione di reti di videosorveglianza nei comuni.

L'iniziativa intende offrire informazioni e chiarimenti a sindaci, assessori, tecnici comunali e cittadini sull'avviso con il quale l'intervento, promosso dalla Regione, viene esteso a tutti i centri della Sardegna.

L’obiettivo del progetto, fanno sapere dalla Regione, «È quello di avere sistemi tecnologici di monitoraggio e controllo per assicurare nei contesti urbani condizioni ambientali di sicurezza e favorire la prevenzione e il contrasto di attentati e atti intimidatori ai danni degli amministratori locali».

Prevista dell’assessore degli Affari Generali Filippo Spanu, del sindaco di Sassari Nicola Sanna, del Prefetto Giuseppe Marani, del presidente di ANCI Sardegna Emiliano Deiana e del Direttore Generale dell’assessorato Antonello Pellegrino.

Il progetto delle nuove reti di controllo e monitoraggio del territorio sarà al centro di un secondo incontro in programma a Cagliari, all’ex Cisapi, in programma venerdì 9 novembre.