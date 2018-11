Fallisce attentato incendiario, nel mirino una gioielleria

Provvidenziale l’allarme lanciato al 112 da un passante

Di: Alessandro Congia

I militari della Compagnia di Iglesias sono intervenuti in piazza La Marmora a Iglesias, dopo la segnalazione al 112 di un tentativo di incendio non andato a buon fine. L’azione incendiaria era indirizzata alla gioielleria dove ignoti avevano lasciato una tanica di benzina da 5 litri all’esterno della serranda. E’ stato un solerte passante ad accorgersi che qualcuno aveva appena acceso la diavolina posizionata sulla tanica, facendo così in tempo a spegnere la fiammella dell’innesco e dare l’allarme alla centrale operativa.

L’arrivo dei Carabinieri ha consentito di avviare da subito le prime indagini, tenendo in considerazione gli affari del negozio e i lavori di ristrutturazione sostenuti di recente, per individuare eventuali soggetti in grado di porre in essere il tentativo maldestro di incendio.

Probabilmente l’ubicazione della tanica non avrebbe creato grossi danni, lasciando ipotizzare un avvertimento e inoltre nella zona sono presenti alcune telecamere: l’esame dei filmati consentirà di approfondire le indagini, coordinate dal capitano Giovanni Di Nuzzo, al comando della Compagnia Carabinieri di Iglesias.