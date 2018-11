Caduta di calcinacci da un cavalcavia sulla Statale 131

Interrotto il traffico lungo il tratto in direzione di Cagliari tra il bivio di Torralba a quello in uscita da Thiesi

Di: Redazione

Le forti piogge di questi giorni hanno causato l'improvvisa caduta di calcinacci da un cavalcavia all'altezza del bivio per Mores, in provincia di Sassari.

La polizia stradale, d'intesa con i vigili del fuoco e l'Anas, ha interrotto il traffico lungo il tratto della statale 131 in direzione di Cagliari, tra il bivio di Torralba a quello in uscita da Thiesi.

I due svincoli saranno utilizzati per la viabilità alternativa sino a quando non saranno completati i rilievi strutturali da parte dei tecnici che in questo momento sono al lavoro sul cavalcavia.

Coordinati dal dirigente Inti Piras, gli agenti della polizia stradale stanno gestendo le operazioni di deviazione del traffico. La previsione è di poter riaprire la strada già entro stasera.