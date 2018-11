Siligo commemora i caduti di tutte le guerre

La cerimonia si terrà domenica 4 novembre alla presenza delle autorità civili e militari

Di: Antonio Caria

«Partecipare alla commemorazione e al ricordo dei caduti di tutte le guerre che diedero la vita per il nostro futuro». È questo l’invito rivolto dall’amministrazione comunale di Siligo guidata dal Sindaco Mario Sassu in vista della cerimonia che si terrà domenica 4 novembre.

L’evento partirà alle 11.30, nella Chiesa parrocchiale di Santa Vittoria con la celebrazione della Santa Messa per i caduti in guerra. Alle 12.30, in piazza Deroma, alla presenza del primo cittadino, del parroco, dei carabinieri e delle Associazioni, avrà luogo la benedizione e la deposizione di una corona di alloro nel monumento dedicato alla memoria dei caduti. Sarà un’occasione pper ricordare i silighesi che morirono nei campi di battaglia dei vari conflitti bellici.