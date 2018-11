Turismo: Villasimius al salone svizzero

Promozione territorio alla kermesse internazionale sino al 4/11

Di: Ansa

Villasimius in mostra al salone internazionale svizzero delle vacanze, la più importante manifestazione di settore elvetica, che si tiene sino al 4 novembre a Lugano. La località turistica più nota del Sud-Est della Sardegna è tra quelle in lizza per ricevere il prestigioso Swiss Tourism Awards 2018, che sarà assegnato nell'ambito dell'evento.

A rappresentare il territorio al salone sarà la società Villasimius S.r.l., attuale affidataria del servizio di ufficio turistico. La partecipata comunale sarà presente con uno stand e due professionisti (che parlano quattro lingue) che promuoveranno la destinazione tra gli operatori del settore e tra i visitatori, anche attraverso la diffusione del Villasimius Magazine 2018, una pubblicazione multilingue (italiano-inglese e francese-tedesco) volta a guidare il turista alla scoperta del territorio.

"E' interesse primario di questa amministrazione comunale incentivare e sviluppare politiche integrate di promozione del territorio, tese al miglioramento della qualità dell'offerta e del livello dei servizi - afferma il sindaco Gianluca Dessì - Per la prima volta partecipiamo a un salone internazionale scendendo in campo avvalendoci di professionisti del settore, lo staff del nostro ufficio turistico, perché un mercato turistico all'avanguardia e in continua evoluzione come quello attuale necessita di figure adeguate e non più solo degli amministratori".

Per selezionare le mete più amate dai viaggiatori 2.0, ogni anno il comitato di selezione dei Swiss Tourism Awards utilizza l'unico software di business intelligence al mondo per l'industria del turismo: Web2rism, l'innovativa tecnologia di analisi della reputazione online sviluppata da un team di ricercatori dell'Università di Lugano con il sostegno economico della Confederazione Elvetica. Secondo i dati raccolti, l'Italia si riconferma tra le mete preferite dai facoltosi turisti svizzeri e Villasimius è tra le località più sognate (oltre il 60%): entra così in classifica per la candidatura degli Awards.