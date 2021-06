Ancora fiamme in Sardegna: ettari in fumo a Sinnai e Carloforte

In azione anche gli elicotteri del Corpo forestale

Di: Redazione Sardegna Live

Fiamme in pineta a Sinnai, dove una pattuglia del Corpo forestale sta operando per domare un incendio divampato in località Riu is Crucuraxius.

Sul posto è intervenuto a supporto anche un elicottero del medesimo Corpo forestale decollato dalla base di Pula.

Allerta anche a Carloforte, in località Gioia. Nell'isola di San Pietro è intervenuto oltre alle squadre di Sant’Antioco un elicottero decollato dalla base di Marganai.