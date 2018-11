Halloween, altro che dolcetto o scherzetto: al Poetto decine di minori ubriachi

Nella sala operativa del 118, ieri notte, si sono registrati decine di interventi con le ambulanze per soccorrere ragazzini tra i 15 e i 16 anni

Di: Alessandro Congia

Più che una festa in maschera con mantelli, trucchi sul viso e parrucche colorate, è stato uno spettacolo di pura follia, dove fiumi di alcool mischiato nella zona della discoteca Il Lido e i vari localini della zona hanno regnato tra chi “festeggiava”.

Peccato però che superalcolici o ancor peggio miscugli preparati da casa e conservati nel cofano delle auto, abbiano più che stordito numerosi gruppetti di adolescenti: già, per loro infatti i reparti dei vari ospedali cittadini sono stati il punto di approdo dopo stati confusionali, vomiti o soggetti che non ricordavano nulla.

Scene assurde, le forze dell’ordine hanno lavorato con non poca fatica per rintracciare i genitori e “riconsegnare” nelle loro mani i figli ubriachi. Per fortuna non ci sono stati incidenti stradali con feriti o alt conseguenze ben più gravi, sebbene gli episodi di ieri siano un segnale negativo di imprudenza, ignoranza e scarsissimo senso civico e morale.