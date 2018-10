Gioventù di Erasmus+: mercoledì 7 novembre una giornata di formazione

Il seminario si terrà alle 9.30 nella sala convegni dell’ex infermeria San Pietro

Di: Antonio Caria

Si parlerà di Erasmus+ mercoledì 7 novembre dalle 9.30 nella sala convegni dell’ex infermeria San Pietro a Sassari. Il TrainingDay, un seminario di informazione e formazione sulle opportunità offerte dalle politiche e dai programmi europei rivolti alle nuove generazioni, è realizzato dall’Informagiovani/Agenzia locale Eurodesk dell’assessorato alle Politiche educative, giovanili e sport del Comune di Sassari in collaborazione con l’agenzia nazionale per i Giovani e la rete nazionale italiana Eurodesk.

Gioventù di Erasmus+, programma rivolto a tutti i giovani tra i 13 ed i 30 anni e ad animatori giovanili. La partecipazione alle opportunità offerte è possibile presentando progetti da finanziare, da parte di organizzazioni senza scopo di lucro, enti locali e gruppi informali di giovani, e non singoli giovani.

Caratteristica unica del settore è l’attenzione per i giovani con minori opportunità, che si punta a coinvolgere attivamente nei progetti: l’inclusione sociale, infatti, insieme alla promozione della cittadinanza europea, rappresenta una priorità del capitolo Gioventù del Programma.

Si parlerà delle opportunità di mobilità transnazionale dei giovani e le modalità di partecipazione, delle politiche e dei programmi europei per i giovani nell’ambito dell’educazione non formale: Erasmus+:Gioventù, Corpo europeo di solidarietà, Strategia dell’Ue per la gioventù. Inoltre sarà l'occasione per approfondire i temi degli strumenti e fonti di informazione sui diversi percorsi e le modalità di partecipazione. Sarà inoltre proiettato il corto Proiezione corto Europe’s Downfall, vincitore dell’Eurodesk Award 2018.

L’evento è rivolto a rappresentanti di enti, organizzazioni, gruppi, animatori, formatori, operatori nel settore dell’educazione non formale; aggregazioni giovanili, organi di rappresentanza giovanile e associazioni, rappresentanti di istituti scolastici; operatori di servizi di informazione, formazione e orientamento del territorio, organizzazioni pubbliche o private e a tutte le realtà interessate a lavorare nell’ambito delle opportunità previste dall’asse Gioventù del programma Erasmus+. La partecipazione è gratuita, ma ci si dovrà registrare nella pagina web www.eurodesk.it/2018/TD-Sassari.