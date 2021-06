A Cagliari proseguono i controlli anti Covid: chiuse alcune attività e gestori sanzionati

Intensificati i controlli nell'ultima settimana, con il ritorno della Sardegna in zona bianca

Di: Giammaria Lavena

Anche questa settimana in cui la Sardegna è tornata in zona bianca, la Polizia Locale di Cagliari ha intensificato i controlli finalizzati a far rispettare le misure di contenimento del Covid-19. Durante tutta la settimana sono stati controllati bar, pub, caffetterie ed esercizi di ristorazione, verificando in gran parte il rispetto dell'attività di somministrazione al tavolo o al banco.

In particolare in un ristorante etnico ubicato nel centro è stato effettuato un controllo congiunto con i militari del Nas. A seguito della verifica sarebbero state accertate diverse violazioni. È stata disposta la chiusura per gravi difformità igienico sanitarie e violazioni per l'aumento abusivo della superficie di somministrazione, oltre all'utilizzo scorretto del dispositivo di protezione da parte del titolare, che era anche il cuoco. Per quest'ultima violazione verrà disposta dall'autorità la sospensione e la chiusura temporanea dell'attività.

Giovedì notte, la Polizia Locale in servizio nel quartiere di Marina ha invece sanzionato un esercizio di vicinato che, in violazione alle disposizioni dell'ordinanza del sindaco, non avrebbe rispettato l'orario di chiusura. Oltre alla sanzione è stata disposta la chiusura immediata dell'attività, mentre seguirà un provvedimento di sospensione e di chiusura temporanea.

Ancora nel centro storico sono state contestate altre violazioni per occupazioni abusive del suolo pubblico da parte di alcune attività di somministrazione di alimenti e bevande. I controlli proseguiranno anche nel fine settimana e nelle prossime settimane, che vedranno la Sardegna ancora in zona bianca.