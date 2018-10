Elezioni con voto online a prova di manipolazioni

Accordo tra azienda emiliana Net service e Università Cagliari

Di: Ansa

Elezioni con il voto elettronico, a distanza e a prova di manipolazioni. Il futuro potrebbe essere questo. E, per prepararlo, l'Università dì Cagliari e l'azienda bolognese Net service sono già al lavoro.

Il progetto, che sfrutta le potenzialità della blockchain, si chiama Cripto-Voting. Finanziato da Sardegna Ricerche nell'ambito del POR FESR Sardegna 2014-2020, si propone di studiare e sviluppare un sistema di voto elettronico integrato innovativo, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi generali della Smart Specialization Strategy (S3) della Regione Sardegna. Sviluppato con approccio Secure by Design, Cripto-Voting è basato sull'utilizzo di due blockchain concatenate e di evolute tecnologie di Data Encryption and Storage integrate in grado di risolvere quelle che, ad oggi, appaiono ancora come le criticità più importanti in termini di sicurezza, trasparenza, accessibilità e funzionalità dell'e-voting.

Crypto-Voting è conforme alle ultime direttive in materia di privacy e prevede affidabili meccanismi anti-intrusione e anti-manomissione, la gestione automatica delle liste, l'analisi comparata dei voti provenienti da altri sistemi (anche analogici) e la massima sicurezza e trasparenza sull'intero processo, dalla registrazione dei votanti al conteggio dei voti.

"Con Cripto-Voting - commenta Gianluca Ortolani, amministratore delegato di Net Service - il nostro gruppo rafforza la propria linea d'offerta nazionale e internazionale nell'ambito delle applicazioni Blockchain. Questo nuovo progetto è un'ulteriore prova di quanto siano concrete e tangibili le nostre competenze sulle soluzioni applicative in ambito Cyber Security".