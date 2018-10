Torna il sereno in Forza Italia, Cicu pronto a lanciare la sua candidatura?

Gli azzurri potrebbero puntare sull'europarlamentare come uomo di punta della coalizione di centrodestra

Di: Redazione Sardegna Live

Torna il sereno in Forza Italia Sardegna dopo gli scontri interni di ottobre. Le due anime del partito, divisesi attorno all’opportunità di avanzare il nome di Ugo Cappellacci quale leader del centrodestra per le regionali di febbraio, avrebbero trovato un nuovo accordo.

A siglare il patto sono stati Ugo Cappellacci, il senatore Emilio Floris, l’europarlamentare Salvatore Cicu e Alessandra Zedda, capogruppo Fi in Consiglio regionale.

Ora che la pace ha riunito gli azzurri, Forza Italia potrebbe presentare un proprio candidato ufficiale alla presidenza della Regione.

“In armonia, abbiamo individuato i criteri per sceglierlo – spiega Cicu, fra i favoriti –. Serve chi abbia esperienza non solo in Sardegna, ma anche a livello nazionale ed europeo. Sono disponibile a dare il mio contributo, pur sapendo che esiste uno schema nazionale”.

Altri papabili potrebbero essere la stessa Alessandra Zedda o il consigliere regionale Stefano Tunis, di cui già si era parlato nelle scorse settimane.

Stando agli equilibri nazionali, la prima scelta sul candidato presidente spetterebbe alla Lega, i cui nomi forti in Sardegna sono quelli di Christian Solinas, Ines Pisano e Angelo Binaghi. Eppure, i leader della coalizione Berlusconi, Salvini e Giorgia Meloni potrebbero ridiscutere i termini relativi alla spartizione delle regioni chiamate al voto nel 2019.

E in Sardegna, come ha ricordato il coordinatore Ugo Cappellacci “Forza Italia continua a essere il primo partito del centrodestra, come confermato anche dai risultati delle elezioni politiche di marzo”.

A metà novembre arriverà nell’Isola Matteo Salvini, per allora la situazione dovrà essersi chiarita definitivamente.