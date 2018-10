Quartu Sant’Elena omaggia i Sindaci defunti

La cerimonia è in programma venerdì 2 novembre

Di: Antonio Caria

Come da tradizione, venerdì 2 novembre il Comune di Quartu Sant’Elena guidato dal Sindaco Stefano Delunas omaggerà i suoi predecessori con una visita alle loro tombe nel cimitero cittadino di via Marconi. Per ogni lapide è prevista una breve sosta e la deposizione di un omaggio floreale, a nome di tutta la cittadinanza.

Questo l'elenco completo degli ex Sindaci cui farà visita l’attuale Primo Cittadino: Alfonso Curreli, Raffaele Cois, Felice Angioni, Dino Vacca, Fedele Scalas, Gaetano Berretta, Salvatorangelo Cossu, Vincenzo Fadda, Vincenzo Delitala, Piero Puddu, Fausto Capra e Ino Motzo, scomparso proprio poche settimane fa. Una ulteriore sosta è prevista davanti alla tomba dell’ex Vice Sindaco Tonio Lai.

L’appuntamento con i familiari dei primi cittadini defunti è in programma all’ingresso del cimitero alle 10.30 mentre il corteo partirà alle 10.45.

«Rinnoviamo l’invito alla partecipazione ai parenti di chi nella propria vita si è speso per la comunità, guidando l’Amministrazione comunale quartese con spirito di abnegazione e sacrificio. Continueremo a farci parte attiva e propositiva nelle azioni che mirano a celebrare tutti coloro che hanno dato lustro alla città – ha dichiarato il primo cittadino –, omaggiando quartesi che si sono contraddistinti anche fuori dalla nostra terra, come il Capitano Eligio Porcu e Giovanni Battista Dessì».