Scontro fatale tra due auto, muore un 57enne di Narcao

Un bruttissimo incidente stradale, due giovani sono rimasti feriti mentre un malore potrebbe essere la causa della morte del conducente dell’altro veicolo

Di: Alessandro Congia

Sulla strada comunale Narcao-Terraseo, un uomo di 57 anni, Vincenzo Pilloni, originario del luogo, mentre viaggiava a bordo dell'auto di proprietà una Fiat Panda, per cause in corso di accertamento (forse a causa di un improvviso malore) ha invaso la corsia stradale opposta, scontrandosi frontalmente con una Bmw, su cui viaggiavano due giovani originari di Carbonia, residenti a Narcao.

Il 57enne è deceduto sul colpo. Non sono gravi invece le condizioni del conducente della Bmw, un commesso di Carbonia 36enne, che è stato trasportato con l’elisoccorso al Policlinico di Monserrato assieme al passeggero, uno studente 21enne, su cui sono in corso accertamenti sanitari.