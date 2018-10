Maltempo, un centinaio le chiamate al centralino dei Vigili del Fuoco

Ecco le zone maggiormente colpite

Di: Redazione Sardegna Live

Dalle 13.00 di ieri 29 ottobre, il centralino del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Oristano, non smette di squillare. Numerose le chiamate ricevute a causa dei disagi e dei danni provocati dal maltempo, con piogge torrenziali e il vento con raffiche fino a 160 chilometri orari.

Più di cento le richieste d’intervento nelle zone maggiormente colpite, quelle dei comuni di Oristano, Cabras e Santa Giusta, dove i Vigili del Fuoco hanno lavorato per rimuovere e mettere in sicurezza strade da alberi abbattuti dal forte vento, o per tetti scoperchiati e cornicioni pericolanti. Fortunatamente in nessuno degli episodi dove sono stati chiamati ad intervenire, non sono rimaste coinvolte persone.

A Torregrande una dozzina di alberi sono stati divelti dal vento lungo la stessa strada.