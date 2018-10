Maltempo ad Alghero, il vento fa crollare alberi e anche il tetto del teatro. VIDEO

Giornata impegnativa per i diversi soccorsi effettuati a causa del forte vento che ha imperversato sulla città

Di: Redazione Sardegna Live

L'ondata di maltempo che si è abbattuta ieri su Alghero ha portato con sé molti danni: alberi abbattuti dal forte vento caduti su strade e auto, molte delle quali danneggiate anche dalla gradinata della mattina. Ma non solo. Al teatro comunale di Alghero il vento ha fatto crollare un paravento di travetti portanti di ferro e legno del solaio. La struttura del tetto si è schiantata in via Arduino, tranciando le condotte idrauliche dell'impianto di aria condizionata. Quattro cupoloni antincendio di evacuazione fumi sono andati in frantumi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e operai del Comune che hanno messo in sicurezza la struttura. I danni sono ingenti e saranno quantificati nei prossimi giorni.

Per oggi si segnalano venti d'intensità media intono ai 20-25 nodi nel corso della prima mattina.

Oggi scuole e parchi sono rimasti chiusi così come disposto dal Sindaco Mario Bruno.

Il Cimitero sarà riaprirà da domani, mercoledì: sono in corso i lavori di messa in sicurezza e pulizia in vista della commemorazione dei Defunti.

Intanto, ecco nel servizio di Giampaolo Barceloneta cosa è accaduto ieri: decine gli interventi di soccorso.

IL VIDEO