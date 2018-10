L'attore Daniele Monachella ricevuto a Palazzo Ducale

Stamattina l'incontro con il Sindaco Nicola Sanna

Di: Antonio Caria

Mattinata intensa per il Sindaco di Sassari, Nicola Sanna. Il primo cittadino, assieme all'Assessora alla Cultura e al Turismo Manuela Palitta, ha incontrato a Palazzo Ducale l'attore sassarese Daniele Monachella.

I due si sono voluti complimentare con l'artista per il premio recentemente ricevuto come miglior attore protagonista al Roma Comic Off 2018. «Un riconoscimento che è motivo d'orgoglio per la città tutta– ha commentato il primo cittadino -. Sono lieto che Roma abbia saputo premiare il talento di Daniele Monachella per lo spettacolo "Era l'allodola", del quale è protagonista e autore insieme a Carlo Valle».