Grandinata ad Alghero: il sindaco chiede il riconoscimento dello stato di calamità

Il sindaco Mario Bruno ha avviato le procedure per la richiesta alla Regione

Di: Redazione Sardegna Live

Il sindaco di Alghero, Mario Bruno, ha avviato le procedure per la richiesta alla Regione Sardegna del riconoscimento dello stato di calamità naturale, in riferimento allo straordinario evento meteorologico verificatosi tra le ore 7 e le 8 di questa mattina, lunedì 29 ottobre, sul territorio comunale. In seguito all'eccezionale grandinata, sono numerosi e ingenti i danni già riscontrati in città e nelle campagne.

La richiesta ufficiale sarà deliberata in giornata dalla Giunta comunale e inoltrata all'attenzione dei competenti uffici regionali. Sarà cura del servizio Comunicazione dell'Ente fornire ai cittadini tutti i dettagli sull'avanzamento dell'iter e informare tempestivamente su modalità e tempistiche per la denuncia dei danni.