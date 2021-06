Operazione antidroga ad Assemini: arrestati due giovani

Di: Redazione Sardegna Live

Ieri mattina gli agenti della Squadra Mobile nuorese, in collaborazione con i colleghi di Cagliari e con l’ausilio delle unità cinofile della Questura di Oristano, nel corso di un’operazione antidroga, ad Assemini hanno tratto in arresto D.C. di 29 anni e P.A. di 31 anni entrambi con diversi precedenti di polizia.

I poliziotti, come da loro riferito, che da giorni tenevano sotto controllo i movimenti dei due, alle prime ore dell’alba hanno proceduto a una perquisizione domiciliare e personale rinvenendo 162 grammi di marijuana suddivisi in dosi, tre bilancini di precisione e materiale atto al confezionamento. Inoltre, addosso a P.A., allevatore con precedenti anche per armi, sono stati rinvenuti, ha spiegato sempre la Polizia, occultati negli indumenti intimi altri 50 grammi circa di cocaina.

I due sono stati tratti in arresto con l’accusa di possesso di stupefacenti ai fini di spaccio; su disposizione dell’Autorità Giudiziaria D.C. è stato ristretto presso il proprio domicilio in attesa del giudizio per direttissima fissato per la giornata di domani, mentre l’allevatore è stato condotto presso la Casa Circondariale di Cagliari, in attesa di convalida dell’arresto.